МКЧХ: доступ до місць утримання полонених не ідеальний з жодної зі сторін

В Міжнародному комітеті Червоного хреста (МКЧХ) незадоволені рівнем доступу до місць утримання полонених як з боку РФ, так і з боку України і продовжують запити на всіх рівнях, щоб отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб – як військовополонених, так і цивільних.

На брифінгу для українських журналістів в Женеві регіональний директор МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер розказала, що для МКЧХ важливо розуміти всю картину в місцях тримання під вартою.

За її словами, йдеться про можливість взаємодіяти із владою, яка відповідає за місце утримання під вартою для можливості відвідувати місця утримання самостійно, а також про можливість безпосереднього спілкування з людьми, які утримуються під вартою, щоб зрозуміти умови їхнього утримання, ставлення, з яким вони стикаються, а також забезпечити контакт з їхніми родинами.

Бауер уточнила, що перемовини із владою проводяться з усіма, хто може мати вплив, на всіх рівнях, включно з міністерствами оборони і закордонних справ та на рівні адміністрацій голів держав.

Відповідаючи на питання про те, чи покращилася ситуація з доступом до утримання місць полонених в РФ, регіональний директор МКЧХ зазначила: "Ми не задоволені рівнем доступу, який маємо. Ми хочемо відвідати більше ув'язнених, це наш обов'язок - мати можливість відвідувати всіх ув'язнених, яких утримують обидві сторони".

"Ми продовжуємо запитувати доступ на всіх рівнях, щоб ми могли отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб", - наголосила вона.

Уточнюючи, чи мають представники МКЧХ доступ до місць утримання військовополонених в Україні, Бауер наголосила: "Знову ж таки, ми прагнемо отримати доступ до всіх. Доступ не ідеальний з жодної зі сторін. Що ми можемо сказати, так це те, що ми відвідуємо більше утримуваних осіб з українського боку, але знову ж таки, ми завжди можемо покращитися".

"Важливо, щоб ми публічно говорили, що нам потрібен доступ до всіх, будь то цивільні особи чи іноземні військовослужбовці", - підсумувала вона.