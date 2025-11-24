Сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру – спільна заява делегацій України і США

Оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру став результатом українсько-американських переговорів у Женеві у неділю. Про це сказано в спільній заяві двох делегацій, текст якої публікує офіційний веб-портал президента України.

"Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир", - сказано в документі.

Українська делегація у заяві ще раз висловила вдячність "Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів".

"Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів", - йдеться у спільній українсько-американській заяві.

Джерело: https://president.gov.ua/news/spilna-zayava-zustrich-ssha-ukrayina-101557