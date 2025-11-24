Інтерфакс-Україна
Події
15:57 24.11.2025

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, частина пунктів була вилучена, частина - змінена, повідомив радник глави Офісу президента Олександр Бевз за результатами переговорів у Женеві.

"Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - написав Бевз у Facebook у понеділок.

Він зазначив, що конспірології було в рази більше, ніж реальності.

"Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - додав радник глави ОП.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері очікує на повноцінну доповідь від делегації щодо переговорів у Женеві, за підсумками доповідей буде визначено подальші кроки.

15:25 24.11.2025
Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

14:32 24.11.2025
Фон дер Ляєн: скоординована участь ЄС в Женеві дозволила досягти значного прогресу в переговорах щодо миру для України

14:16 24.11.2025
Кошта: у переговорах щодо миру для України є значний прогрес

13:02 24.11.2025
Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

11:50 24.11.2025
Кислиця: Зустріч в Женеві була довгою, але продуктивною

08:07 24.11.2025
Україна та США обговорюють можливість зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні

02:22 24.11.2025
Сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру – спільна заява делегацій України і США

00:38 24.11.2025
Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

22:24 23.11.2025
Рубіо: Я вірю, що ми досягнемо мети, нам просто потрібно більше часу

21:57 23.11.2025
Переговори в Швейцарії триватимуть у неділю до ночі – Зеленський

