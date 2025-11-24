Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, частина пунктів була вилучена, частина - змінена, повідомив радник глави Офісу президента Олександр Бевз за результатами переговорів у Женеві.

"Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - написав Бевз у Facebook у понеділок.

Він зазначив, що конспірології було в рази більше, ніж реальності.

"Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - додав радник глави ОП.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері очікує на повноцінну доповідь від делегації щодо переговорів у Женеві, за підсумками доповідей буде визначено подальші кроки.