Інтерфакс-Україна
Події
14:56 28.05.2025

У РФ створили фейкові організації, щоб підмінити МКЧХ, - ГУР

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У РФ створили фейкові організації, щоб підмінити МКЧХ, - ГУР

У РФ створили фейкові організації, щоб підмінити Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Фейкові організації, створені російськими спецслужбами, імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених. Цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР, на сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

"На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні", - заявили у розвідці.

У ГУР наголошують, що родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів і в жодному випадку не йняти віри до кишенькових структур російських спецслужб. Незалежно від їхньої назви та декларованих задач.

"Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців", - підкреслили у ГУР.

Теги: #фейки #рф #мкчх

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