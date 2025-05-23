Інтерфакс-Україна
Події
17:21 23.05.2025

Омбудсмен повідомив ООН та МКЧХ про розстріл окупантами полонених на покровському напрямку

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відправив офіційні листи до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) у зв'язку з розстрілом російськими окупантами у четвер двох українських військовополонених.

"Умисне вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин! Негайно відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ", - написав Лубінець у Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, правоохоронні органи України розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами двох українських військовополонених на покровському напрямку.

За оперативними даними, зранку 22 травня окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Теги: #оон #лубінець #мкчх

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