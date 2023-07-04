Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 43 осіб - Харківська ОВА

Станом на 18:15 відомо про 43 мирних громадян, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Первомайському Харківської області.

"За уточненими даними медиків, станом на цей момент унаслідок удару по Первомайському 43 людини дістали поранення, із них - 12 дітей. П’ятьом особам медики надали допомогу на місці. Стан постраждалих - середній і легкий", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У пресслужбі Харківської ОВА також повідомили, що медикам вдалося стабілізувати стан 10-місячного малюка, якого доправили до реанімації, він зараз в обласній лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Як повідомлялося, під час удару по Первомайському в місті відбувалася церемонія прощання із загиблим поблизу Бахмута бійцем.