Події

16:14 04.07.2023

Гроссі стурбований ситуацією з безпекою ЗАЕС

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Гроссі стурбований ситуацією з безпекою ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок висловив стурбованість ситуацією із гарантуванням безпеки Запорізької АЕС (ЗАЕС) після того, як там сталося відключення ЛЕП "Дніпровська".

"Цього разу на АЕС вдалося уникнути повної втрати зовнішнього енергопостачання, але це відключення вказує на ненадійність у гарантуванні безпеки на об'єкті", - наведено слова Гроссі в комюніке, поширеному МАГАТЕ.

Енергопостачання ЗАЕС в Енергодарі через лінію з території України відновлено після відключення в ніч на вівторок, повідомляла станція в телеграм-каналі у вівторок.

"О 14:00 закінчено операції з введення в роботу лінії 750 кВ "Дніпровська". Станція працює штатно", - наведено в повідомленні слова так званого директора ЗАЕС Юрія Черничука.

Зазначається, що власні потреби АЕС живляться за штатною схемою. Порушень у роботі немає.

Про відключення високовольтної лінії 750 кВ "Дніпровська", що постачає ЗАЕС, стало відомо вранці у вівторок. Живлення власних потреб перевели на резервні трансформатори.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. П'ять реакторів перебувають у холодному режимі, один, п'ятий, у режимі гарячої зупинки для забезпечення власних потреб станції.

Теги: #заес #гроссі

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