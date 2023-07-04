Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) полковника Олександра Охріменка, який був командиром 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - написав Залужний у телеграмі у вівторок.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Охріменко - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті й неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки головнокомандувача в п'ятницю, 23 червня, доручив Залужному звільнити з посади начальника Одеського центру комплектування Євгена Борисова, у власності якого журналісти виявили віллу в Іспанії.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював розгляд фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром, оприлюднених у розслідуванні журналіста Михайла Ткача (інтернет-видання "Українська правда"), на засіданні профільного комітету. Згідно з відеорозслідуванням Ткача "Батальйон Іспанія", на родичів Одеського військового комісара Борисова записано дороговартісне житло та офіс в Іспанії (м. Марбелья).