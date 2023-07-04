Ворог обстрілював Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області

Російські окупанти обстрілювали Очаківську і Куцурубську громаду Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, у Миколаївському районі 3 липня о 16.25 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між н.п. Очаківської та Куцурубської громад. Постраждалих і руйнувань немає.

Також у понеділок о 17:45 ворог здійснив артилерійський обстріл н.п. Куцурубської громади. У результаті пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Постраждалих немає.

У цей же час зафіксовано ворожі обстріли на береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Сьогодні вранці, 4 липня, о 06:40 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань немає", - зазначив Кім.

Він додав, що в м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.