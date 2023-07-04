Події

08:11 04.07.2023

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

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ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

Сили спеціальних операцій (ССО) в тилу ворога знищили три установки "Град" у Бахмуті, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Знищено три "Гради" в районі Бахмута", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" у тилу ворога.

"Координати оперативно передали побратимам із Сил оборони. Усю техніку та особовий склад було знищено влучаннями нашої артилерії", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #рф #техніка #ліквідація

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