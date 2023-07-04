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07:25 04.07.2023

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

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Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до ув'язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, у вівторок посол Грузії буде в МЗС для жорсткої розмови, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зранку посол Грузії буде в МЗС, з ним буде поведена жорстка розмова, він поїде до Грузії. Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України.", - повідомляє МЗС у телеграм-каналі.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в Києві та висловити йому протест у зв'язку з триваючим ув'язненням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для проведення консультацій.

 

 

Теги: #посол #грузія #кулеба

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