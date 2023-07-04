Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

НАТО продовжить термін повноважень генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга ще на рік, повідомляє агентство Reuters.

За інформацією агентства, очікується, що у вівторок члени НАТО домовляться про продовження повноважень генсека ще на рік.

Зазначається, що про це рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно схвалять продовження під час зустрічі у вівторок.

В агентстві також зазначають, що Столтенберг керував Організацією Північноатлантичного договору через низку криз із часу свого приходу до влади 2014 року, востаннє об'єднавши членів НАТО на підтримку України.