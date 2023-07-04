Події

07:02 04.07.2023

Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

1 хв читати
Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

Російського військового, який займався пограбуванням майна українців у Київській області, засуджено до дев'яти років ув'язнення, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Як з'ясували слідчі, росіянин у березні 2022 року під час окупації села Обуховичі Вишгородського району проник до одного з приватних будинків. Він там базувався разом зі своїми товаришами по службі та проживав протягом усього періоду окупації.

Коли засуджений утік із Київської області, викрав із будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.

Зазначається, що його засуджено до 9 років позбавлення волі.

 

 

 

Теги: #пограбування #термін #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 04.07.2023
Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

19:52 02.07.2023
Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

07:39 02.07.2023
Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

16:26 30.06.2023
Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

07:54 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

00:39 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

19:48 27.06.2023
Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

14:31 25.06.2023
У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

19:17 24.06.2023
Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

ПС ЗС України знову попереджають про загрозу балістики у східних регіонах України

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

ЗС України ліквідували 770 окупантів

ОСТАННЄ

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Ворог обстрілював Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

ПС ЗС України знову попереджають про загрозу балістики у східних регіонах України

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

Противник випустив 402 снаряди по Херсонській області, є поранені

ЗС України ліквідували 770 окупантів

Увечері понеділка ворог атакував із БПЛА Марганецьку громаду Дніпропетровської області

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА