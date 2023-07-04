Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

Російського військового, який займався пограбуванням майна українців у Київській області, засуджено до дев'яти років ув'язнення, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Як з'ясували слідчі, росіянин у березні 2022 року під час окупації села Обуховичі Вишгородського району проник до одного з приватних будинків. Він там базувався разом зі своїми товаришами по службі та проживав протягом усього періоду окупації.

Коли засуджений утік із Київської області, викрав із будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.

Зазначається, що його засуджено до 9 років позбавлення волі.