Унаслідок обстрілу селища Кіндійка Херсонської області поранено подружжя - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу с. Кіндійка поранення дістали двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Армія РФ обстріляла селище Кіндійка – поранено подружжя. Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.