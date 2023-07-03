Події

19:54 03.07.2023

Унаслідок обстрілу селища Кіндійка Херсонської області поранено подружжя - ОВА

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Унаслідок обстрілу селища Кіндійка Херсонської області поранено подружжя - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу с. Кіндійка поранення дістали двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Армія РФ обстріляла селище Кіндійка – поранено подружжя. Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #херсонська_область #прокудин

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