Майже 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Через російську збройну агресію проти України постраждали вже 1582 об'єкти культурної інфраструктури, із них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... збитків зазнали 1582 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. Із них майже третина зруйнована (585 об'єктів)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 62, більша частина яких припадає на Херсонщину (25 одиниць).

На сьогодні найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

За даними міністерства, загалом постраждали: клубні заклади - 755; бібліотеки - 598; музеї та галереї - 84; театри та філармонії - 26; заклади мистецької освіти - 119.

"Водночас підкреслюємо, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та окупації", - йдеться в повідомленні.