ICPA створить спільну стратегію переслідування злочину агресії РФ - прокурор МКС

Міжнародний центр із розслідування злочину агресії РФ проти України (ICPA) підтримає національні розслідування щодо злочину агресії та розробить загальну стратегію переслідування цього злочину, що забезпечить у майбутньому незворотність покарання вищого військово-політичного керівництва країни-агресора, зазначає прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

"Це визначальний момент, коли цивілізований світ не тільки говорить, а й показує конкретними діями, що відповідальність - це те, що має значення найбільше", - сказав Хан на пресконференції в понеділок у Гаазі, присвяченій початку роботи ICPA.

Прокурор МКС назвав історичним моментом початок роботи ICPA. "ICPA... є механізмом, який полегшить і підтримає національні юридичні розслідування щодо злочину агресії.... Це рамка, в який ми обмінюватимемося інформацією, експертизами, доказами, пов'язаними зі злочином агресії", - наголосив він.

Хан пояснив, що "це створить та імплементує спільну стратегію розслідування та переслідування".

Він наголосив, що робота ICPA сприятиме всебічному розслідуванню злочину агресії, який є ключем до вчинення масиву інших злочинів - убивства цивільних, тортур, сексуального насильства, примусового переміщення цивільних, включно з дітьми, мародерства.

"Російська агресія проти України - і вона триває - використовує силу проти суверенності, територіальної цілісності й політичної незалежності, що загрожує існуванню України... це глобальна загроза миру, безпеці та стабільності", - зазначив прокурор МКС.

У цьому контексті він звернув увагу, що притягнення до відповідальності за агресію є ключовим у політичному, моральному та юридичному порядку денному.

"Ми всі знаємо, що злочин агресії - це злочин керівників, що показує слабкі сторони у світовій юридичній архітектурі... Водночас міжнародне право та відповідні механізми мають реагувати та відповідати на сучасну реальність та її виклики.... Сьогодні ми демонструємо приклад, який є лише першим кроком, що дасть нам змогу здійснювати розслідування цього верховного міжнародного злочину", - підсумував Хан.

Джерело: https://www.eurojust.europa.eu/