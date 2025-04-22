Інтерфакс-Україна
Події
05:37 22.04.2025

Американський вантажний корабель Cargo Dragon у вівторок зістикується з МКС - NASA

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Багаторазовий вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX у вівторок зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомляє NASA.

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 у рамках місії CRS-32 було здійснено в понеділок о 04:15 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після 28-годинного польоту він в автоматичному режимі має пристикуватися до стикувального вузла модуля Harmony американського сегмента МКС о 08:20 за часом Східного узбережжя США.

Корабель доставить на станцію понад три тонни продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення десятків наукових експериментів її екіпажем.

Теги: #корабль #сша #мкс

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