Президент Євроюсту: ми готові інтегрувати напрацювання ICPA в трибунал по агресії

Євроюст (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) готовий забезпечити інтеграцію напрацювань Міжнародного центру переслідування за злочин агресії (ICPA) в трибунал по агресії РФ, який невдовзі буде створений.

В середу на пресконференції в Києві під час конференції "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив") президент Євроюсту Мишель Шмід (Michael Schmid) наголосив, що за кожним розслідуванням і кожною кримінальною справою стоїть людина, родина та історія, яка заслуговує на те, щоб її почули та визнали.

"Справедливість для цих жертв (постраждалих) — моральний обов'язок для всіх нас. Ми знаємо, що зараз багато чого відбувається на політичній арені. Шлях попереду залишається складним. Але поки дипломатія та політика йдуть своїм шляхом, ми продовжуємо неухильно працювати та робити свою частину роботи", - зазначив він.

Шмід висловив сподівання, що найближчим часом Україна та Рада Європи підпишуть двосторонню угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

"У Євроюсті, як багато хто з вас знає, Міжнародний центр кримінального переслідування злочинів агресії (ICPA) закладає основу для цього трибуналу. Мета цього центру була і залишається простою: забезпечити, щоб не втрачався час на підготовку кримінального переслідування за злочин агресії, де б він не відбувався. Учасники ICPA старанно працювали над розробкою спільної системи розслідування, обміном доказами та узгодженням своїх стратегій обвинувачення", - повідомив президент Євроюсту.

В цьому контексті він продовжив: "Наступне завдання — забезпечити інтеграцію цієї роботи в новий трибунал. Це вимагатиме чіткої правової структури та надійних процедур, і ми готові це підтримати".

Також, за словами Шміда, Спільна слідча група (JIT) стає сильнішою, ключова увага наразі зосереджена на злочинах катувань, жорстокого поводження та так званій практиці фільтрації, пов'язаній із незаконними центрами утримання під вартою.