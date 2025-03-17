Інтерфакс-Україна

Події

18:06 17.03.2025

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

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ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ
Фото: elements.envato.com

В ЄС підтвердили, що США вийшли з Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України (ICPA), який є частиною Євроюсту.

"Сьогодні вранці ми повідомляли, що США планують вийти з багатонаціональної групи, створеної для розслідування лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну… Зараз ми отримали заяву від агентства ЄС із співробітництва у сфері кримінального правосуддя, яка підтверджує цю новину", - повідомляє Sky News у понеділок.

Влада США повідомила Євроюст про те, що вони більше не будуть продовжувати свою участь у ICPA. Але ICPA за підтримки Євроюсту продовжує роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні.

ICPA створений для притягнення керівництва РФ до відповідальності за категорію злочинів, визначених міжнародним правом як агресія.

Теги: #icpa #єс #сша

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