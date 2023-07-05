Події

12:46 05.07.2023

Модель трибуналу за злочин агресії ще обговорюють, але робота ICPA - сигнал, що трибунал обов'язково буде - Костін

2 хв читати
Модель трибуналу за злочин агресії ще обговорюють, але робота ICPA - сигнал, що трибунал обов'язково буде - Костін

Переговори щодо юридичної моделі трибуналу за злочин агресії РФ проти України ще тривають, однак початок роботи Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії в Гаазі (ICPA) свідчить про те, що такий трибунал обов'язково буде створено, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ці переговори ще тривають. Юридично на модель трибуналу ще потрібен час, щоб усі погодилися", - сказав Костін в інтерв'ю, показаному в середу в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, чи означає початок роботи ICPA фінішну пряму в домовленостях зі створення трибуналу щодо агресії.

Костін наголосив, що РФ вчинила міжнародний злочин - проти основ системи міжнародної безпеки, тому й переслідування за цей злочин має бути на міжнародному рівні.

"Це має бути міжнародний трибунал", - наголосив генпрокурор.

"Думаю, що для кожного громадянина України важливо, щоб саме Путін і вище російське керівництво - так звана трійка (президент, прем'єр і глава МЗС, які мають імунітет у національному законодавстві - ІФ-У) (були притягнуті до відповідальності). Для міжнародного трибуналу такого імунітету не існує, якщо країни домовляться про це", - зазначив Костін.

Він звернув увагу на те, що міжнародне право має широкі можливості, й "важливо, щоб країни, які долучатимуться до України в тому, щоб реально покарати Путіна та його оточення за злочин агресії, були до цього готові".

"Ніхто не може сказати, що хтось боїться покарати Путіна за злочин агресії. Навіть якщо є такі думки, то цього ніхто не визнає. Ми розуміємо, що не може бути для Путіна шансу, щоб його не було покарано за злочин агресії. Усі наші партнери, увесь цивілізований світ - усі знають, що злочин агресії було скоєно, усі знають, кого необхідно переслідувати за цей злочин. Тут питання лише політичної волі", - звернув увагу український генпрокурор.

Костін додав, що доки дискусія про модель трибуналу триває, ICPA розпочинає роботу на рівні збирання доказів і підготовки цього кримінального провадження.

Генпрокурор назвав початок роботи ICPA "сигналом на міжнародному рівні того, що трибунал за злочин агресії обов'язково буде створено". "Інакше партнери не допомагали б у створенні цього першого кроку", - уточнив Костін.

Теги: #костін #icpa

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 03.07.2023
ICPA створить спільну стратегію переслідування злочину агресії РФ - прокурор МКС

ICPA створить спільну стратегію переслідування злочину агресії РФ - прокурор МКС

14:15 03.07.2023
Україна ратифікує Римський статут, це питання часу - Костін

Україна ратифікує Римський статут, це питання часу - Костін

18:39 27.06.2023
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

10:03 06.06.2023
За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

13:02 31.05.2023
Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

18:05 22.05.2023
Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

10:42 26.04.2023
Український генпрокурор: Високо цінуємо експертну та технічну допомогу Ради Європи, вдячні за підтримку у створенні Реєстру збитків

Український генпрокурор: Високо цінуємо експертну та технічну допомогу Ради Європи, вдячні за підтримку у створенні Реєстру збитків

17:20 21.04.2023
Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

16:42 20.04.2023
У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

10:40 20.04.2023
Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

Радіаційний фон в Україні - у межах норми

Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

ОСТАННЄ

Бауер: Робота МКЧХ в Україні - одна з найбільших місій у його історії

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

"Зерновий коридор" заблоковано на вхід із 29 червня - СКЦ

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

У північних і центральних областях України очікуються дощі

У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського ТЦК звільнено з лав ЗСУ

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

Тарнавський: Росіяни спеціально ціляться по західній техніці, для них це пріоритет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА