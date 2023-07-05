Модель трибуналу за злочин агресії ще обговорюють, але робота ICPA - сигнал, що трибунал обов'язково буде - Костін

Переговори щодо юридичної моделі трибуналу за злочин агресії РФ проти України ще тривають, однак початок роботи Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії в Гаазі (ICPA) свідчить про те, що такий трибунал обов'язково буде створено, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ці переговори ще тривають. Юридично на модель трибуналу ще потрібен час, щоб усі погодилися", - сказав Костін в інтерв'ю, показаному в середу в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, чи означає початок роботи ICPA фінішну пряму в домовленостях зі створення трибуналу щодо агресії.

Костін наголосив, що РФ вчинила міжнародний злочин - проти основ системи міжнародної безпеки, тому й переслідування за цей злочин має бути на міжнародному рівні.

"Це має бути міжнародний трибунал", - наголосив генпрокурор.

"Думаю, що для кожного громадянина України важливо, щоб саме Путін і вище російське керівництво - так звана трійка (президент, прем'єр і глава МЗС, які мають імунітет у національному законодавстві - ІФ-У) (були притягнуті до відповідальності). Для міжнародного трибуналу такого імунітету не існує, якщо країни домовляться про це", - зазначив Костін.

Він звернув увагу на те, що міжнародне право має широкі можливості, й "важливо, щоб країни, які долучатимуться до України в тому, щоб реально покарати Путіна та його оточення за злочин агресії, були до цього готові".

"Ніхто не може сказати, що хтось боїться покарати Путіна за злочин агресії. Навіть якщо є такі думки, то цього ніхто не визнає. Ми розуміємо, що не може бути для Путіна шансу, щоб його не було покарано за злочин агресії. Усі наші партнери, увесь цивілізований світ - усі знають, що злочин агресії було скоєно, усі знають, кого необхідно переслідувати за цей злочин. Тут питання лише політичної волі", - звернув увагу український генпрокурор.

Костін додав, що доки дискусія про модель трибуналу триває, ICPA розпочинає роботу на рівні збирання доказів і підготовки цього кримінального провадження.

Генпрокурор назвав початок роботи ICPA "сигналом на міжнародному рівні того, що трибунал за злочин агресії обов'язково буде створено". "Інакше партнери не допомагали б у створенні цього першого кроку", - уточнив Костін.