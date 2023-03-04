Голова Євроюсту: Ми підтримуємо розслідування воєнних злочинів, але не нам визначати модель трибуналу

Євроюст залишається осторонь у питанні моделі створення трибуналу щодо злочинів агресії, пояснює голова Євроюсту Ладіслав Хамран.

У суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice", відповідаючи на запитання журналістів про те, яка модель має бути застосована при створенні трибуналу за злочини агресії, він сказав: "Ми підтримуємо наших міжнародних партнерів у зборі доказів і розслідуванні всіх міжнародних злочинів, включно зі злочином агресії. Однак визначати, яка модель буде підходящою - не входить до компетенції Євроюсту, ми вважаємо за краще залишатися осторонь від політичних суперечок", - сказав керівник Євроюсту.