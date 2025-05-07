Інтерфакс-Україна
Події
15:05 07.05.2025

Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

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Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців
Фото: Pixabay

Нідерланди залишаються відданими відновленню справедливості для України, яка потерпає від агресії РФ, наголошує міністр юстиції та безпеки Нідерландів Девід Ван Віл (David Van Weel).

"Особливо важливою є зосередження уваги на підтримці та захисті жертв і свідків, які постраждали від російської агресії. Нідерланди залишаються відданими відновленню справедливості для України. Немає такого поняття, як тривалий мир без справедливості для тих, хто постраждав", - сказав міністр юстиції Нідерландів в середу на пресконференції в Києві під час конференції "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив").

Ван Віл зазначив, що "голоси жертв (постраждалих від війни) мають бути почуті голосно та чітко".

Він підтвердив непохитну політичну підтримку уряду Нідерландів створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії, а також переговорів щодо Комісії з розгляду претензій як наступного елементу повноцінного механізму компенсації.

Міністр юстиції Нідерландів завернув увагу на те, що для відновлення справедливості ключовим є зміцнення потенціалу України щодо розслідування, кримінального переслідування та винесення вироків щодо міжнародних злочинів, скоєних внаслідок агресії РФ проти України. "Це залишатиметься вирішальним у наступні роки, включаючи довгострокову міжнародну підтримку", - наголосив він.

Також Ван Віл уточнив, що уряд Нідерландів оголосив про виділення EUR3,5 млн нової фінансової підтримки для досягнення цієї мети. Зокрема, йдеться про направлення юридичних експертів зі Служби швидкого реагування для підтримки українських прокурорів, а також продовження роботи Секретаріату Діалогової групи.

"Відповідальність за російську агресію не може бути досягнута без свідчень постраждалих та свідків. І в цьому зв'язку я хотів би відзначити важливу роботу українських організацій громадянського суспільства над цим порядком денним та їхній внесок у досягнення справедливості в Україні", - додав міністр юстиції Нідерландів.

Теги: #конференція_united_for_justice_united_for_surviv #нідерланди #ван_віл

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