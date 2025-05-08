Татаров обговорив з президентом Євроюсту розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом та обговорив з ним, зокрема, розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, повідомляється на сайті голови держави в четвер.

"Це дуже чутливе та важливе питання для нашої країни в притягненні до відповідальності Російської Федерації за злочини, скоєні в результаті російської агресії проти України, та встановленні повної справедливості. Українські органи правопорядку та Офіс генерального прокурора плідно співпрацюють з Євроюстом у цьому напрямі під час обміну інформацією, формування доказової бази, встановлення осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України, та іншого", – сказав Татаров.

Окремо йшлося про конкретні кроки, які мають запобігти використанню Росією товарів подвійного призначення у виробництві ракет і БпЛА.

Також під час зустрічі йшлося про напрями вдосконалення наявних механізмів притягнення до відповідальності осіб за скоєння економічних, корупційних та інших злочинів на території України.

Шмід зазначив, що Євроюст готовий обговорювати подальшу взаємодію з правоохоронцями, Офісом Генерального прокурора щодо боротьби з міжнародними злочинцями, зокрема кіберзлочинцями. Він також відзначив роботу міжнародної конференції United for Justice. United for Survivors, у відкритті якої взяв участь.

Зустріч відбулася в Офісі президента України. В ній також узяли участь в.о. генерального прокурора Олексій Хоменко, начальник департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Зураб Адеішвілі, радник президента Євроюсту Марлен ван дер Клааув та прокурор зі зв’язку для Євроюсту від України Мирослава Красноборова.