Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає всіх причетних до розслідування злочинів РФ посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих, а також забезпечити стабільне довгострокове фінансування цієї роботи.

"Нами рухає не справа помсти, а прагнення справедливості. В центрі наших зусиль – людина… як війна впливає на постраждалих, як забезпечити їхню участь у процесах правосуддя, не завдаючи повторної травми", - сказав Єрмак у відеозверненні під час конференції в середу в Києві "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив").

За його словами, координаційний центр для жертв (потерпілих) та свідків воєнних злочинів РФ, створений при Офісі генерального прокурора вже надає підтримку понад 1,5 тис. особам у 9 регіонах України.

"Сьогодні я закликаю вас до конкретних дій: посилити міжнародну координацію по розслідуванню воєнних злочинів. Обмін інформацією, спільні слідчі групи, взаємна правова допомога. Ці інструменти мають працювати як єдиний механізм", - сказав Єрмак, звертаючись до учасників конференції.

Також, за його словами, потрібно впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих. "Людина, яка прожила жахіття війни, не повинна страждати вдруге через недосконалі процедури", - уточнив він.

"По-третє – забезпечити ресурси для довгострокової роботи", - додав Єрмак пояснивши, що правосуддя вимагає не лише політичної волі, а й стабільного фінансування, технічної та експертної підтримки.