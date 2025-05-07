Інтерфакс-Україна
Події
14:50 07.05.2025

Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

2 хв читати
Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає всіх причетних до розслідування злочинів РФ посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих, а також забезпечити стабільне довгострокове фінансування цієї роботи.

"Нами рухає не справа помсти, а прагнення справедливості. В центрі наших зусиль – людина… як війна впливає на постраждалих, як забезпечити їхню участь у процесах правосуддя, не завдаючи повторної травми", - сказав Єрмак у відеозверненні під час конференції в середу в Києві "United for Justice. United for Survivors" ("Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради тих, хто вижив").

За його словами, координаційний центр для жертв (потерпілих) та свідків воєнних злочинів РФ, створений при Офісі генерального прокурора вже надає підтримку понад 1,5 тис. особам у 9 регіонах України.

"Сьогодні я закликаю вас до конкретних дій: посилити міжнародну координацію по розслідуванню воєнних злочинів. Обмін інформацією, спільні слідчі групи, взаємна правова допомога. Ці інструменти мають працювати як єдиний механізм", - сказав Єрмак, звертаючись до учасників конференції.

Також, за його словами, потрібно впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих. "Людина, яка прожила жахіття війни, не повинна страждати вдруге через недосконалі процедури", - уточнив він.

"По-третє – забезпечити ресурси для довгострокової роботи", - додав Єрмак пояснивши, що правосуддя вимагає не лише політичної волі, а й стабільного фінансування, технічної та експертної підтримки.

Теги: #єрмак #конференція_united_for_justice_united_for_surviv #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 07.05.2025
Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

14:30 07.05.2025
Президент Євроюсту: ми готові інтегрувати напрацювання ICPA в трибунал по агресії

Президент Євроюсту: ми готові інтегрувати напрацювання ICPA в трибунал по агресії

18:48 06.05.2025
Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

18:20 02.05.2025
Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

11:38 30.04.2025
Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

08:08 29.04.2025
Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

19:43 28.04.2025
Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

11:47 28.04.2025
Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня

Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня

15:52 26.04.2025
Єрмак висловив вдячність керівниці апарату Білого дому та раднику президента США "за конструктивну роботу"

Єрмак висловив вдячність керівниці апарату Білого дому та раднику президента США "за конструктивну роботу"

13:12 26.04.2025
"Конструктивно" - так Єрмак підписав фото зустрічі президентів України і США

"Конструктивно" - так Єрмак підписав фото зустрічі президентів України і США

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

ОСТАННЄ

Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

В Україні до 31% зросла кількість споживачів тютюну - соцопитування

Кремінь розраховує на якнайшвидшу підготовку законодавчих змін для посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування

ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

ЄБРР частково покриє ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Суд довічно позбавив волі мешканку Херсонської області за державну зраду та колабораціонізм

Внаслідок нічної атаки постраждав БЦ "Сільвер Бріз"

Законопроєкт про обмеження каденцій мерів підвищить корупційні ризики, вважає виконавчий директор АМУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА