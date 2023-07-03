Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок роботи Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ проти України (ICPA) у понеділок.

"Сьогодні розпочинає роботу Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії. Збір доказів і документування злочинів Росії, щоб винні могли бути притягнуті до відповідальності. Перший крок до трибуналу за злочин агресії", - написала фон дер Ляєн у твіттері.

Як повідомляється на сайті Європейської комісії, ICPA розміщений в Агентстві ЄС зі співробітництва в сфері кримінального правосуддя (Євроюст). "Нещодавно створений Центр відіграватиме ключову роль у розслідуванні російського злочину агресії проти України та полегшить збір справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та покращення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну й аналізу доказів, зібраних від початку російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Центр складається з обраних національних прокурорів, які вже беруть участь у Спільній слідчій групі (JIT). Євроюст забезпечить оперативну, юридичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку. "Ця робота необхідна для підготовки до майбутніх судових процесів, чи то національні, чи то міжнародні суди, включно з можливим трибуналом у справі про злочин агресії або Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо злочинів, які підпадають під його юрисдикцію", - вказали в Єврокомісії.

У відомстві зазначили, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) має право розслідувати найтяжчі міжнародні злочини (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії), проте наразі він не може переслідувати РФ за злочин агресії, оскільки та не є державою-учасницею МКС. Докази, зібрані ICPA, можуть бути використані в інших юрисдикціях, включно з національними та міжнародними судами, включно з можливим трибуналом у справі про злочин агресії або МКС у справах про злочини, що підпадають під його юрисдикцію.

"Докази незліченних міжнародних злочинів, скоєних Росією, накопичуються. Новий міжнародний центр кримінального переслідування відіграватиме ключову роль у забезпеченні того, щоб винні постали перед судом, зокрема за злочин агресії. Ми не залишимо каменя на камені, щоб притягнути Путіна і його поплічників до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України, в урочистому відкритті JIT узяли участь генеральний прокурор Андрій Костін, президент Євроюсту Ладіслав Хамран, комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор МКС Карім Хан, а також генеральні прокурори країн-членів JIT.

"Це початок кінця безкарності за злочин агресії. Відсьогодні в Гаазі працюватимуть українські прокурори. Представники JIT з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом із ними приєднаються до роботи ICPA на стартовому етапі. Спеціальний прокурор США щодо злочину агресії підтримуватиме діяльність Центру. Інші країни та інституції зможуть приєднатися найближчими місяцями...Твердо переконаний, що разом ми зможемо відновити справедливість. Це означає невідворотне покарання агресора - Росії", - зазначив Костін.

Він додав, що ICPA має особливе значення для України - це чіткий сигнал, що світ об'єднаний і непохитний для забезпечення відповідальності російського режиму за всі його злодіяння: злочин агресії, геноцид і воєнні злочини. Костін наголосив, що в архітектурі міжнародного кримінального правосуддя існує прогалина щодо відповідальності за злочин агресії, і ICPA стане одним з елементів, який посилить юридичні механізми заборони агресії, доповнить і зміцнить цю архітектуру.

"Створюючи ICPA, ЄС підтверджує, що докладатиме всіх зусиль для того, щоб Росія понесла повну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема за злочин агресії. Створення ICPA дає світові чітко зрозуміти, що заборона застосування сили залишається основою нашого міжнародного порядку, заснованого на правилах, і що ті, хто порушує його, будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив Рейндерс.

За словами помічника генерального прокурора кримінального відділу Міністерства юстиції США Кеннета Політе-молодшого, США в ICPA представлятиме спецпрокурор Міністерства юстиції США з питань злочину агресії Джессіка Кім. Також у неї буде доступ до значного обсягу результатів експертиз і ресурсів, зібраних Мін'юстом США після агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, рішення про відкриття ICPA було ухвалено в березні 2023 року на конференції United for Justice у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів JIT підписали додаток до Угоди щодо створення JIT про початок роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

Костін 27 червня на 5-му Відкритому форумі Slynn Foundation, присвяченому проблемі безкарності РФ, анонсував початок роботи ICPA в Гаазі "наступного тижня". "Сподіваюся, що це усуне прогалини в механізмах притягнення до відповідальності агресора...Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування та вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки всього світу, - наголосив він.