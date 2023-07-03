Короткочасні дощі з грозами очікуються у вівторок у західних і північних областях України

У вівторок, 4 липня, на всій території України без опадів, лише в західних і в північно-східних областях удень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; удень 26-31°, у західних областях 22-27°, на високогір'ї Карпат уночі 8-13°, удень близько 20°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 4 липня найвища температура вдень була 34,4° у 1938 р., найнижча вночі 8,8° у 1892 р.

У середу, 5 липня, у західних, північних та більшості центральних областей України короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в західних областях вночі 13-18°, удень 23-28°, на півдні та південному сході України вночі 19-24°, удень 31-36°, на решті території вночі 16-21°, удень 27-32°.

У Києві в середу очікуються короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, удень близько 30°.