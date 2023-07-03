Події

09:45 03.07.2023

Уночі ворог тричі завдав ракетного удару по Кушугумській громаді, є руйнування - Запорізька ОВА

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У ніч проти понеділка російські окупанти тричі завдали ракетного удару по Кушугумській громаді, унаслідок цього є руйнування, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Уночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли", - написав Малашко в телеграм-каналі в понеділок.

Загалом за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування.

Окупанти завдали авіаційного удару по Оріхову, а також атакували Малинівку з БПЛА, крім цього, ворог завдав шести ударів із РСЗВ по Левадному і Новодарівці та 64 артилерійські удари - по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському.

Унаслідок обстрілів поранення дістали 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка в Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

Теги: #обстріли #запорізька_область

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