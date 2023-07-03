Події

08:57 03.07.2023

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

Збройні сили України за добу знищили 600 окупантів, 5 танків, 32 артсистеми, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 систему протиповітряної оборони, 16 безпілотників, 25 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 230260 (+600) осіб ліквідовано, танків - 4057 (+5) од, бойових броньованих машин - 7899 (+11) од, артилерійських систем - 4220 (+32) од, РСЗВ - 641 (+4) од, засоби ППО - 391 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3573 (+16), крилатих ракет - 1264 (+3), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6834 (+18) од, спеціальної техніки - 590 (+7)".

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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