Президент Південної Кореї зажадав від міністерства у справах об'єднання діяти жорсткіше щодо КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у неділю закликав міністерство у справах об'єднання припинити діяти в інтересах КНДР.

"Донедавна міністерство працювало так, наче воно було відомством з підтримки Північної Кореї. Більше такого бути не повинно. Міністерству у справах об'єднання настав час змінитися", - наводить "Ренхап" слова президента з виступу перед службовцями відомства.

Він пояснив, що відтепер діяльність міністерства має приносити користь жителям як Південної Кореї, так і КНДР.

Раніше на посаду міністра у справах об'єднання Кореї призначили професора політичних наук і дипломатії Кім Йон Хо, відомого жорсткою позицією щодо Пхеньяна і закликами чинити тиск на КНДР щодо проблеми прав людини. Критики нового міністра висловлювали думку, що під його керівництвом роль цього відомства ослабне.

В офісі південнокорейського президента зазначили, що міністерство у справах об'єднання проаналізує тенденції, що спостерігаються останнім часом у політиці КНДР, і відреагує на них належним чином, а також опікуватиметься питанням дотримання прав людини в Північній Кореї.

Кім Йон Хо зі свого боку заявляв, що уряду Південної Кореї необхідно вибірково розглянути питання щодо дотримання наявних міжкорейських угод - залежно від поведінки КНДР. Так, на його думку, уряду, можливо, знадобиться переглянути міжкорейську військову угоду, підписану 19 вересня 2018 року, якщо Північ продовжить порушувати її і влаштовувати провокації.

На початку червня південнокорейська влада оприлюднила нову версію стратегії національної безпеки, згідно з якою роботи КНДР над ядерною та іншою зброєю масового ураження становлять найбільшу загрозу для Південної Кореї. Президент Юн Сок Йоль тоді знову наголосив на необхідності зміцнювати збройні сили Південної Кореї, які стануть основою безпеки країни, і домагатися довгострокового і сталого миру на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії.