Події

07:19 03.07.2023

Президент Південної Кореї зажадав від міністерства у справах об'єднання діяти жорсткіше щодо КНДР

2 хв читати
Президент Південної Кореї зажадав від міністерства у справах об'єднання діяти жорсткіше щодо КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у неділю закликав міністерство у справах об'єднання припинити діяти в інтересах КНДР.

"Донедавна міністерство працювало так, наче воно було відомством з підтримки Північної Кореї. Більше такого бути не повинно. Міністерству у справах об'єднання настав час змінитися", - наводить "Ренхап" слова президента з виступу перед службовцями відомства.

Він пояснив, що відтепер діяльність міністерства має приносити користь жителям як Південної Кореї, так і КНДР.

Раніше на посаду міністра у справах об'єднання Кореї призначили професора політичних наук і дипломатії Кім Йон Хо, відомого жорсткою позицією щодо Пхеньяна і закликами чинити тиск на КНДР щодо проблеми прав людини. Критики нового міністра висловлювали думку, що під його керівництвом роль цього відомства ослабне.

В офісі південнокорейського президента зазначили, що міністерство у справах об'єднання проаналізує тенденції, що спостерігаються останнім часом у політиці КНДР, і відреагує на них належним чином, а також опікуватиметься питанням дотримання прав людини в Північній Кореї.

Кім Йон Хо зі свого боку заявляв, що уряду Південної Кореї необхідно вибірково розглянути питання щодо дотримання наявних міжкорейських угод - залежно від поведінки КНДР. Так, на його думку, уряду, можливо, знадобиться переглянути міжкорейську військову угоду, підписану 19 вересня 2018 року, якщо Північ продовжить порушувати її і влаштовувати провокації.

На початку червня південнокорейська влада оприлюднила нову версію стратегії національної безпеки, згідно з якою роботи КНДР над ядерною та іншою зброєю масового ураження становлять найбільшу загрозу для Південної Кореї. Президент Юн Сок Йоль тоді знову наголосив на необхідності зміцнювати збройні сили Південної Кореї, які стануть основою безпеки країни, і домагатися довгострокового і сталого миру на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії.

 

 

Теги: #президент #кндр #відносини #південна_корея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 30.06.2023
Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

19:48 30.06.2023
Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

08:10 30.06.2023
Зеленський запропонував створити майданчик для обговорення проблем бізнесу

Зеленський запропонував створити майданчик для обговорення проблем бізнесу

20:49 29.06.2023
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

20:22 28.06.2023
Президенти України та Литви провели двосторонню зустріч у Києві

Президенти України та Литви провели двосторонню зустріч у Києві

19:57 28.06.2023
Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

20:24 24.06.2023
"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

03:09 19.06.2023
Блінкен: США та Китай обговорили відповідальне управління відносинами через відкриті канали зв'язку

Блінкен: США та Китай обговорили відповідальне управління відносинами через відкриті канали зв'язку

01:15 16.06.2023
Президент ПАР відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським для обговорення "мирного плану" щодо припинення війни

Президент ПАР відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським для обговорення "мирного плану" щодо припинення війни

20:43 11.06.2023
Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно - звернення Зеленського і Трюдо до канадських журналістів

Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно - звернення Зеленського і Трюдо до канадських журналістів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

ОСТАННЄ

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

У результаті атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала літня жінка

ЄС має намір порушити ядерну угоду з Іраном, відмовившись знімати санкції

За добу на лінії фронту відбулося понад 39 бойових зіткнень

Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

3 липня: Яке сьогодні свято

Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА