Події

06:31 03.07.2023

Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

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Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

Член національної збірної Республіки Білорусь, майстер спорту з плавання Олексій Талай займається організацією вивезення дітей із тимчасово окупованих територій на сході України до Білорусі, передає Центр національного спротиву у неділю.

"Окупанти продовжують викрадати неповнолітніх із тимчасово окупованих територій України. За даними нашого підпілля, до цього, зокрема, причетний генеральний директор російського благодійного фонду "Повір у себе" Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної). Ця особа безпосередньо організує вивезення дітей із ТОТ сходу України до республіки Білорусь", - сказано у повідомленні на сайті.

У Центрі зазначили, що раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львово-Бєлової як ключових організаторів викрадення дітей.

Заявивши, що таким чином "дрібниця на кшталт Олексія Талая також не зможе уникнути відповідальності та понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності".

 

Теги: #україна #викрадення #неповнолітні #рб

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