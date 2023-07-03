Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

Член національної збірної Республіки Білорусь, майстер спорту з плавання Олексій Талай займається організацією вивезення дітей із тимчасово окупованих територій на сході України до Білорусі, передає Центр національного спротиву у неділю.

"Окупанти продовжують викрадати неповнолітніх із тимчасово окупованих територій України. За даними нашого підпілля, до цього, зокрема, причетний генеральний директор російського благодійного фонду "Повір у себе" Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної). Ця особа безпосередньо організує вивезення дітей із ТОТ сходу України до республіки Білорусь", - сказано у повідомленні на сайті.

У Центрі зазначили, що раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львово-Бєлової як ключових організаторів викрадення дітей.

Заявивши, що таким чином "дрібниця на кшталт Олексія Талая також не зможе уникнути відповідальності та понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності".