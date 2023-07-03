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04:22 03.07.2023

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

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Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

Україна проаналізувала реакцію регіонів на повстання ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина, та судячи з них після краху Росії Татарстан і Дагестан будуть окремими, незалежними країнами, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, під час повстання найманців Україна аналізувала, як із ним борються у регіонах Росії.

"У нас є аналізи того, як регіони реагували на повстання Пригожина. На їхній основі я можу вам сказати, якою буде Росія після краху...", - сказав Данілов.

Bild цитує, що за його прогнозом "Татарстан буде окремою, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації".

Також під час інтерв'ю Данілов зазначив, що спроба державного перевороту з боку Пригожина показала, "що Росія не є державою" і додав, що "Захід повинен зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, яка могла б утримати її разом".

 

Теги: #україна #війна #росія

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