Окупанти з опівночі обстріляли п’ять сіл у Чернігівській та Сумській областях

Російські окупанти в неділю станом на 21:00 обстріляли села Карповичі та Архипівка Новгород-Сіверського району, Клюси Корюківського району Чернігівської області, а також Білокопитове і Ходине Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область. З 02:55 до 03:20 зафіксовано 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі... З 11:30 до 11:35 зафіксовано 2 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Клюси... З 18:25 до 18:35 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Архипівка... З 19:10 до 19:35 зафіксовано 12 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Архипівка", - йдеться в повідомленні.

"Сумська область. З 08:45 до 08:55 зафіксовано 15 приходів, попередньо АГС-17, у районі н.п. Білокопитове... З 12:40 до 13:20 зафіксовано 8 приходів, імовірно, із САУ типу "Нона", у районі н.п. Білокопитове... З 16:31 до 17:10 зафіксовано 10 приходів, попередньо ствольна артилерія, у районі н.п. Ходине", - розповіли в ОК "Північ".

Інформація про можливе пошкодження цивільної інфраструктури в районі с. Білокопитове уточнюється. У всіх інших випадках про втрати серед місцевого населення і пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, йдеться в повідомленні.

Усі п'ять сіл, що потрапили під обстріл окупантів, розташовані поблизу державного кордону з РФ.