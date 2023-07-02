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14:39 02.07.2023

У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

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У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

У Дніпропетровській і Херсонській областях триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС із приділенням особливої уваги населеним пунктам, які постраждали внаслідок обміління водосховища, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Тримаємо на контролі ситуацію з водою в Нікопольському та Криворізькому районах. Проєкти, які втілювали весь цей час, вже дають результати. Відсьогодні відновлюємо централізовану подачу води в Покрові. Це відбуватиметься поступово, як того вимагає технологічний процес. Найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний. Вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання", - написав Кулеба в телеграм-каналі в неділю, 2 червня, коментуючи перебіг робіт у Дніпропетровській області.

Він зазначив, що в Нікополі система водопостачання працює на 30%. Попри ворожі обстріли триває відновлення та модернізація усієї системи. Протягом 5 днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста.

"Буде вода в кранах й в місті Марганець. На це потрібно трохи більше часу - вже монтується водопровід", - зазначив Кулеба.

У Кривому Розі воду подають погодинно, триває будівництво магістрального водогону "Інгулець-"Південне" - масштабний проєкт, який дасть змогу дати воду двом районам.

"Важливо, що в громади постійно підвозиться вода. У Дніпропетровську область уже доставили майже 13 тис тонн води. Розгорнули 270 пунктів, де люди можуть її набрати", - додав Кулеба.

Тривають роботи з відновлення водопостачання і в Херсонській області.

"Поки що напружена ситуація з постачанням води у Милівській громаді, Нововоронцовській громаді та місті Берислав. Тривають роботи з якнайшвидного відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода - містяни вже отримали близько 40 тис літрів. Також протягом наступного тижня для Бериславщини буде встановлений мобільний фільтр для очистки води, потужністю до 30 тис літрів на добу", - наголосив він.

У Херсоні, в мікрорайоні Острів централізоване водопостачання підключено для технічних потреб.

"Через кілька днів у кранах уже буде питна вода", - додав Кулеба.

Він зазначив, що, крім ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС, триває відновлення водопостачання і в Донецькій області. Там через постійні обстріли повноцінно не працює система водопостачання.

"Через зруйновану у травні дамбу Карлівського водосховища у місті Покровськ вода подається погодинно. Також організований постійний підвіз води людям. Відновлення водопостачання з Карлівського водосховища планується до середини липня", - зазначив Кулеба.

 

Теги: #водопостачання #кулеба #каховська_гес

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