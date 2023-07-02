Події

12:25 02.07.2023

Херсонська область отримала 430 генераторів, закуплених коштом уряду Японії - ОВА

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Херсонська область отримала від програми розвитку ООН 430 нових генераторів, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Устаткування закуплено коштом уряду Японії та передано за координацією Міністерства відновлення", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що незабаром генератори будуть доставлені в громади регіону, щоб оперативно відновити базові послуги для постраждалого через підрив росіянами Каховської ГЕС населення.

 

Теги: #оон #херсонська_область #генератори

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