Херсонська область отримала 430 генераторів, закуплених коштом уряду Японії - ОВА

Херсонська область отримала від програми розвитку ООН 430 нових генераторів, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Устаткування закуплено коштом уряду Японії та передано за координацією Міністерства відновлення", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що незабаром генератори будуть доставлені в громади регіону, щоб оперативно відновити базові послуги для постраждалого через підрив росіянами Каховської ГЕС населення.