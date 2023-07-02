Події

09:03 02.07.2023

Унаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Київській області пошкоджено три приватні будинки, одна людина дістала поранення

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Унаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Київській області пошкоджено три приватні будинки, одна людина дістала поранення

У ніч на 2 липня окупанти атакували безпілотниками Київську область, унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено три приватні будинки, чоловік дістав поранення ноги, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО. Тривога тривала майже годину. Фактів влучень не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджено три приватні будинки", - інформував він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За словами Кравченка, постраждав житель одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

 

 

 

Теги: #київська #обстріли

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