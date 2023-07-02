Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

Ворог уночі атакував Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", усі ворожі цілі було збито, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами начальника КМВА, силами ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено.

Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.