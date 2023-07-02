Події

07:37 02.07.2023

Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

1 хв читати
Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

Ворог уночі атакував Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", усі ворожі цілі було збито, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами начальника КМВА, силами ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено.

Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.

 

 

 

Теги: #київ #бпла #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 02.07.2023
ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

11:22 01.07.2023
Зеленський звільнив голів чотирьох РВА в Києві

Зеленський звільнив голів чотирьох РВА в Києві

19:53 29.06.2023
Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

13:45 27.06.2023
У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

08:23 26.06.2023
У ніч на 26 червня силами ППО повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і сім ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"

У ніч на 26 червня силами ППО повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і сім ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"

10:14 25.06.2023
Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

15:53 24.06.2023
Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

14:55 24.06.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

14:43 24.06.2023
У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним і непрофесійним"

ОСТАННЄ

На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

Унаслідок ворожих обстрілів Балаклії поранено двох місцевих мешканок

Унаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Київській області пошкоджено три приватні будинки, одна людина дістала поранення

Окупанти 58 разів обстріляли Запорізьку область, постраждали троє людей, є руйнування

ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

Унаслідок обстрілів у Херсонській області поранено п’ятеро людей, серед них троє - діти

Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору

Програма розвитку ООН передала 430 генераторів для Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА