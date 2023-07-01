Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії, є руйнування

Протягом дня російські війська обстрілювали з артилерії Нікополь, по місту випустили 10 снарядів, унаслідок обстрілу є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Сьогодні по місту випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Проте є руйнування. Пошкоджено їдальню, адмінбудівлю та церкву", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські будівлі, автомобіль.