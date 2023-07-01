Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна-НАТО, йдеться в ухваленій у суботу в Києві під час візиту іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса спільній декларації.

"Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна-НАТО як майданчика для подальшого посилення і розширення поточного співробітництва з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї згідно з Бухарестською декларацією", - йдеться в тексті.

"Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО. Україна та Іспанія очікують вирішення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується також у тексті.

Під час переговорів "президент України і глава уряду Іспанії підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України, яка триває і підриває оснований на правилах міжнародний порядок і Статут Організації Об'єднаних Націй".

"Іспанія підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого і сталого миру відповідно до міжнародного права і Статуту ООН та на основі суверенітету і територіальної цілісності України, як це передбачено у Формулі миру президента Володимира Зеленського", - йдеться також у Декларації.

Згідно з її текстом, "Україна та Іспанія підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду і беруть до уваги видані судом ордери на арешт".

"Україна та Іспанія продовжуватимуть працювати разом з іншими сторонами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, ушкодження та шкоду, заподіяну російською агресією. З цією метою вони вітають міжнародний реєстр збитків, презентований на саміті Ради Європи в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року", - зазначається в тексті.

"Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відбудові, зокрема, в інфраструктурі, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоров'я та цифровому секторі... Іспанія підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС, що стане одним із пріоритетів її головування в ЄС", - ідеться також у тексті.