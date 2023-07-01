Події

15:09 01.07.2023

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Педро Санчесе, пане прем'єр-міністре, дякую за важливий візит і підтримку нашого народу! Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості та відданості свободі й справедливості", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Теги: #санчес #зустріч #зеленський

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