Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Педро Санчесе, пане прем'єр-міністре, дякую за важливий візит і підтримку нашого народу! Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості та відданості свободі й справедливості", - написав Зеленський у телеграм-каналі.