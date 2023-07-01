Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкцій до російського дизайнера Артемія Лебедєва

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції до громадянина РФ, бізнесмена і дизайнера Артемія Лебедєва.

"30 червня 2023 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції", до Лебедєва Артемія Андрійовича - громадянина Російської Федерації, 13 лютого 1975 року народження, російського громадського діяча, який поширює проросійську пропаганду в ЗМІ", - повідомляється на сайті Мін'юсту.

Як повідомлялося, 7 січня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти 119 представників російського шоу-бізнесу та медіа-сфери. Серед них - Артемій Лебедєв.