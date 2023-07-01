Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

"Іспанія ухвалила рішення про додаткове виділення 55 млн євро. Зокрема, 51 млн євро через групу Світового банку - це для фінансування малих і середніх підприємств в Україні, а також 4 млн євро через Програму розвитку ООН для забезпечення шкіл в Україні екологічно чистими та стійкими енергетичними системами", - сказав він, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради України в суботу.

Санчес також наголосив, що Іспанія прагне супроводжувати Україну в процесі відновлення, який "потребуватиме часу та інвестицій у багатьох секторах".

"Є деякі сфери, наприклад, залізнична інфраструктура, в якій наші компанії володіють певними ноухау, які можуть змінити ситуацію на краще. Іспанський уряд підтримує фінансування необхідних інвестицій для адаптації та модернізації української інфраструктури та виробничих галузей", - уточнив глава іспанського уряду.