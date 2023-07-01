Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю

У ніч на неділю, 2 липня, у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 22°, у Карпатах 9-14°; вдень 25-30°, у західних і Житомирській областях 22-27°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 2 липня найвища температура вдень була 34,2 у 1885 р., найнижча вночі 7,3 у 1908 р.

У понеділок, 3 липня, у південній частині та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі з грозами, на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень 25-30°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.