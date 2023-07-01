Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - Зеленський

Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - приблизно 21 тис. убитими і 80 тис. пораненими, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю El Mundo.

"Наші війська вбили 21 тис. із них і поранили 80 тис. Це колосальні втрати, але вони дають уявлення про те, наскільки великі такі групи на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил. У нашому випадку наші люди вмотивовані, тому що вони, їхні діти та батьки хочуть вижити", - додав президент.

Знищення такої великої кількості найманців також є частиною контрнаступу. Сьогодні ж наші воїни готові рухатися вперед.

"Феномен Вагнера, такого ж терористичного, як і російська армія, дуже важливий для розуміння деяких речей. Їхня найпотужніша група була на сході України і використовувала полонених для нападів. Вони були такими сильними, тому що в них не було іншого вибору, окрім як атакувати", - розповідає президент.

Як зазначив Зеленський, вагнерівці не мали вибору окрім як нападати, оскільки в разі відмови по них відкривали вогонь інші ж найманці. У цьому був секрет їхньої сили. Тим часом решта російських військових є невмотивованими і слабшими за наших воїнів.

Серед вагнерівців було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, яких використовували як гарматне м'ясо.

"А стосовно "Вагнера" - тепер ми знаємо, що вони їдуть у Білорусь і можуть створювати загрози. Якщо вони захочуть сформувати з цих злочинців наступальний кулак або диверсійні групи для дій на польських кордонах, ми дізнаємося про це незабаром", - зазначив Зеленський.