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11:14 01.07.2023

Зеленський в інтерв'ю El Mundo: Путіну зараз загрожують більше, ніж мені

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Зеленський в інтерв'ю El Mundo: Путіну зараз загрожують більше, ніж мені

Президент України Володимир Зеленський сказав, що вже звик жити з постійним ризиком для власного життя, але зазначив, що, на його думку, українські бійці на фронті стикаються з більшою небезпекою.

"Найбільша небезпека існує для наших солдатів на фронті. Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай бог їм сили йти далі і повернутися додому", - сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю El Mundo.

"Я до цього звик. Поруч зі мною багато людей, які також живуть у небезпеці. Це усвідомлений вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, що стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський.

Теги: #путін #загроза #життя

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