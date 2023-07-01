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11:05 01.07.2023

Директор ЦРУ Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію деокупації - ЗМІ

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Директор ЦРУ Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію деокупації - ЗМІ

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, його поінформували про плани звільнення українських територій від окупантів, повідомляє The Washington Post.

"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українські офіційні особи розкрили амбітну стратегію з повернення окупованої Росією території та відкриття переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року. Про це розповіли офіційні особи, знайомі з візитом", - пише видання.

За даними джерел видання, під час візиту Бернс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки. Видання зазначає, що метою візиту було підтвердити прихильність США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в боротьбі з агресором.

За словами співрозмовників, у приватних розмовах українське військове керівництво висловило голові ЦРУ "бичачу" впевненість у тому, що їхня мета - до осені звільнити значну частину територій, перемістити ракетні та артилерійські системи до кордону з Кримом, просунутися на схід і вперше почати з РФ переговори після тривалої паузи.

"Росія піде на переговори тільки тоді, коли відчує загрозу", - сказав високопоставлений український чиновник.

Теги: #цру #україна #візит #бернс

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