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17:36 30.06.2023

Данія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон

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Данія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон

Данія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда данських крон, повідомляє оборонне відомство Данії.

"Уряд готовий надати допомогу на суму 1,3 мільярда данських крон. До пакета допомоги входять ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для підтримки української визвольної боротьби", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Данії в п'ятницю.

В оборонному відомстві зазначили, що Україна потребує ракет для ППО та інших видів боєприпасів, транспортних засобів для саперних робіт.

"Загальна вартість пакета пожертвувань становить майже 1,3 мільярда данських крон і складена на основі потреб і запитів України, діалогу з міжнародними партнерами та професійних рекомендацій військових", - ідеться в повідомленні.

В.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що сьогоднішній пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки необхідно.

"Міжнародна співпраця абсолютно необхідна для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і за допомогою численних пожертвувань ми і наші союзники посилаємо сильний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - додав в.о. міністра оборони Данії.

Станом на 30 червня, 1 данська крона відповідає 0,15 долара США.

Теги: #україна #данія #військова_допомога

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