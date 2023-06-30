Наєв: Безпосередньої загрози російського наступу на півночі України немає

Наразі у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання. Наша розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації. Крім того, ми щодня перебуваємо у постійному робочому контакті з нашими іноземними партнерами щодо обміну інформацією", - наголосив Наєв, повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Він зазначив, що військове командування усвідомлює наявну інформацію і не гає часу.

"Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання. Своєю чергою командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу. Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення", - підсумував Наєв.