Україні для контрнаступу потрібні боєприпаси та сучасні винищувачі - Залужний

Щоб український контрнаступ просувався швидше, Україні необхідно більше зброї, зокрема снаряди і сучасні винищувачі F-16 для переваги в повітрі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які спустошують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди?" - сказав Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Він наголосив, що оскільки сучасніший російський парк Су-35 має набагато досконаліші радари та ракетну дальність, старі українські літаки не можуть конкурувати з ними, тому війська на землі легко стають мішенню.

"Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися і отримати 120 літаків. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це якби ми наразі пішли в наступ із луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?" - пояснив генерал.

Генерал також відзначив доктрину сил НАТО, яка, за його словами, аналогічна російській, яка полягає в забезпеченні переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокого проникнення. "А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини має дотримуватися?" - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також визнав, що деякі із західних бойових танків і БМП, переданих союзниками, були знищені. Але генерал додав, що "ми не отримували Leopard, щоб їздити на парадах або фотографуватися з ними". "Вони приїхали сюди на війну. А Leopard на полі бою - це не Leopard, а мішень", - сказав він.

Залужний зазначив, що висловлює свої побоювання про зброю щотижня голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, "яким він глибоко захоплюється і якого вважає своїм другом". "Він повністю їх поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот", - сказав Залужний, додавши, що в середу він сказав Міллі, скільки ще артилерійських снарядів йому потрібно на місяць.

"У нас є домовленість: 24/7 ми на зв'язку. Іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине. Увійдіть у становище", - зазначив Залужний.

Водночас генерал додав, що "не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні", однак, "доки ухвалюють це рішення, щодня помирає багато людей - дуже багато".