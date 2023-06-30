Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Ядерні погрози РФ і можлива підготовка теракту на Запорізькій АЕС не "поставить на паузу" роботу українських сил щодо деокупації країни, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Мене це абсолютно не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь приходять іззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну то що, нам здаватися?", - сказав Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Говорячи про заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в РФ минулими вихідними, Залужний висловив сумнів, що український контрнаступ отримав вдалий імпульс від цього. За словами генерала, "вагнерівці" вже пішли з лінії фронту після захоплення східного міста Бахмут місяць тому, тож на полі бою не відбулося жодних помітних змін, коли відбулося повстання.

"Ми не відчували, що їхня оборона десь ослабла або щось на кшталт цього", - сказав він.

Однак, як пише газета, можливо, Україні доведеться враховувати нову, додаткову загрозу на своєму північному кордоні у зв'язку з релокацією бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них", - сказав Залужний.

"І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. (...) Наше завдання - підготуватися до найгіршого і найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - зазначив генерал.