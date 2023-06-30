У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

Сили оборони успішно вдарили по ворожому штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, повідомили у Страткомі ЗСУ.

"У результаті успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська. Слава ЗСУ!", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що в окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів, горить і детонує в районі аеропорту.